Фтизиатры Донетчины получат надбавку к зарплате и пенсионное страхование

Для повышения мотивации сотрудников тубучреждений в феврале текущего года на уровне областного совета был решен вопрос о введении для них целевого социального пакета – надбавка к зарплате и дополнительное пенсионное страхование.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении здравоохранения.

Также в этом году, в начале марта впервые за всю историю областного здравоохранения среди фтизиатров был проведен конкурс "Лучший по профессии". Номинанты конкурса получили денежные призы от Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины". Фонд сейчас закупает самые современные средства защиты для персонала тубдиспансеров от профессионального заражения.

Было отмечено, что медицинские учреждения Донецкой области обеспечены сегодня врачами-фтизиатрами только на 65%, среди работающих фтизиатров, 43% - это люди пенсионного и предпенсионного возраста. По словам специалистов, не было притока кадров в эту отрасль медицины, так как выпускников ВУЗов не устраивала ни зарплата, ни условия труда фтизиатра.