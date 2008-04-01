Зачем человеческому организму цинк?

Биологическое значение цинка установлено около 130 лет назад, когда впервые было доказано, что этот биоэлемент нужен для роста организма.

Запасы цинка в организме небольшие и составляют около 2-3 г, большая часть его содержится в костях, коже, предстательной железе, волосах, сетчатке глаза, молочных железах, печени и мышцах. Он имеет липотропные и кроветворные свойства, влияет на уровень глюкозы в крови, входит в состав инсулина и многих ферментов, которые обеспечивают процессы дыхания.

Цинк действует на рост, половое развитие и репродуктивную функцию, иммунное состояние организма, обеспечивает оптимальное кроветворение, чувствительность по вкусу и запаху, нормальное течение заживления ран. Он является структурным компонентом и активатором ферментов, принимает участие в процессах биосинтеза белка и нуклеиновых кислот, поддерживает состояние внутренней среды организма, принимает участие в синтезе ДНК, нужен для функции мозга, способствует снижению уровня холестерина, влияет на белковый и жировой обмен, принимает участие в биосинтезе металоферментов и в образовании клеточных структур. Препараты с цинком полезны в лечении шизофрении, бесплодности, болезней предстательной железы и тому подобное. Недостаточность цинка в организме влечет резкую задержку роста.

Повышенная потребность организма в цинке возникает в случае приема значительных доз витамина В6, диабета, алкоголизма, заболеваний простаты, у лиц преклонного возраста и тому подобное. Лучше всего биоэлемент действует в сочетании с витамином А, кальцием и фосфором.

Чаще всего причинами развития гипоцинкоза может быть употребление как основного продукта питания бездрожжевого хлеба из муки тонкого помола, употребление мяса и других животных продуктов в незначительном количестве, кровопотери, интенсивное потовыделение, алкоголизм, цирроз печени и тому подобное.

Носителями легкоусвояемого цинка являются продукты животного происхождения (говядина, свинина, мясо птицы, печень, твердый сыр, кровь), а также пивные дрожжи, яйца, нежирное сухое молоко, горчица, пшеничные высевки, зернобобовые, некоторые крупы, орехи, креветки и тому подобное).