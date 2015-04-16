Украинская диаспора в Испании передала в АТО реанимобиль

Батальон милиции специального назначения «Полтава» вчера получил реанимобиль от украинской диаспоры в Испании.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции, автомобиль приобрели украинцы из Испании для оказания помощи бойцам в зоне проведения антитеррористической операции.

«Чтобы помочь защитникам родной земли спасать жизни, жители Валенсии подарили бойцам батальона милиции специального назначения «Полтава» автомобиль скорой медицинской помощи. Реанимобиль оснащен всем необходимым медицинским оборудованием», - сообщили в милиции.

Там же отметили, что украинская диаспора передала из Испании лекарства, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи. Подарки будут направлены в зону АТО, где несут службу бойцы батальона «Полтава».