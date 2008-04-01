Энурез у ребенка – лишь симптом других заболеваний

Стоит отметить, что ночной энурез не является самостоятельной болезнью, он может быть симптомом заболевания мочевыводящей или нервной систем. Потому в первую очередь нужно установить причину энуреза. В зависимости от этого назначается лечение. Врач определяет, на что направить основной акцент лечения - на нормализацию психического состояния ребенка, органов мочевой системы, деятельности нервной системы. Именно от правильно установленной причины и зависит успех в лечении энуреза.

Следствием энуреза может быть то, что ребенку плохо в детском садике - не сложились отношения с одногодками, слишком суровая воспитательница или другие причины.

Провести четкую границу, с какого возраста мочеиспускание во время сна можно считать патологией, достаточно сложно. Потому подход к каждому ребенку должен быть индивидуальным. Нужно учитывать особенности формирования всех органов и систем у каждого конкретного ребенка. Важное значение имеет семейная наследственность, потому часто врачи ориентируются на то, насколько рано энурез исчез у родителей.

Врачи не считают отклонением от нормы ночное недержание мочи до 3-5 лет. Если это происходит после 5 лет, такого ребенка нужно лечить.