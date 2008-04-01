Почему еду нужно долго прожевывать?

Индийские йоги и тибетские ламы еще в древности рекомендовали: жидкую еду жевать, а твердую - пить.

Придерживаясь такого девиза, еду нужно долго жевать, даже молоко, соки, компоты пережевывать не меньше 30 раз, а твердую еду - не меньше 70-100 раз, пока не станет жидкой.

В случае поспешной еды центр насыщения не успевает включиться в процесс. Для этого нужно 25-30 мин. Сколько бы вы не съели за это время, ощущение насыщения придет позже. Чем дольше пережевывается еда, тем меньше ее нужно для ощущения насыщения.

Активное долгое жевание еды улучшает кровообращение головного мозга (ощущение насыщения приходит раньше), оздоравливает носоглотку и десны, защищает зубы от кариеса (слюна нейтрализует кислоты и сахар еды). А главное - в ротовой полости в достаточной степени осуществляется первый этап пищеварения: слюна обволакивает маленькие частицы еды и под действием ее фермента - птиалина - полисахариды расщепляются на дисахариду. Дисахарид в тонкой кишке легко раскладывается на моносахариды (глюкозу, фруктозу).

Хорошо разжеванные белковые и жировые частицы еды эффективно расщепятся в пищеварительном тракте под действием ферментов на аминокислоты и жирные кислоты. При этом все составляющие еды лучше усвоятся организмом.

Метод долгого жевания пищи пропагандировал американский физиолог Х. Флетчер в начале прошлого века. В 44-летнем возрасте у него были ряд болезней: избыточная масса тела, болезни сердца и сосудов, тревожил желудок.

Он перешел на метод долгого жевания еды. Когда жевал еду более 100 раз, то заметил, что она, максимально насыщенная слюной, незаметно исчезала из ротовой полости. Он удивился, что ему хватало в 3 разы меньше еды, чем раньше. За некоторое время у него нормализовалась масса тела, исчезли болезни. Он ежедневно стал заниматься физическими упражнениями и, как в юности, приобрел спортивный вид.

Последователем этого метода был американский миллионер Джон Д.Рокфеллер, который дожил до 98 годов.

Особенно рекомендуется придерживаться метода длительного жевания еды людям с заболеванием пищеварительного тракта и лицам старшего возраста. Однако и молодым здоровым людям этот метод будет полезным.

Йоги утверждают: пережуйте еду 50 раз и желудок не будет болеть, а пережуете 100 раз - проживете 100 лет.