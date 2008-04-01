Зевота помогает мозгу

Зевота - это полезный и нужный человеку физиологический процесс. Дело в том, что зевота начинается по сигналу из мозга. Это свидетельствует о том, что у него началось кислородное голодание. А во время зевоты происходит быстрое насыщение мозга кислородом. Потому насильственно бороться с зевотой не нужно. Это не принесет пользы, а наоборот, навредит.

Для того чтобы отпала потребность в зевоте, нужно перейти к альтернативным действиям. В частности, пройтись быстрыми шагами, сделать несколько энергичных физических упражнений. Во время движений также происходит усиленное насыщение крови и всех других тканей и органов кислородом. А следовательно, мозг "не будет принуждать" нас "глотать ртом воздух".