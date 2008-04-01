Серебро и рябина прекрасно очищают воду

Есть давние народные средства, с помощью которых можно очистить воду, если у вас нет фильтра. В частности, прекрасно очищает воду от всяческих бактерий серебро. Монетку, крестик или другой небольшой серебряный предмет можно положить в сосуд, в котором отстаиваете воду.

Этот металл имеет выраженные бактерицидные свойства, потому убивает все патогенные микроорганизмы, которые содержатся в некачественной воде. Еще одним эффективным средств для очистки воды является рябина. Достаточно положить две-три живые веточки с листочками в воду на 2-3 часа, и ее качество значительно улучшится.