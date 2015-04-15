В Славянске состоялось совещание по координации военной и гражданской медицины





Как сообщили УНИАН в МОЗ, в мероприятии приняли участие директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Хирургия», профессор Александр Усенко.

В ходе активного обсуждения поднимались вопросы координации военной и гражданской медицины, этапности и объемов оказания медицинской помощи пострадавшим с огнестрельными и мино-взрывными травмами, а также активного интегрирования в процесс оказания медицинской помощи раненым военнослужащим лечебных учреждений Национальной академии медицинских наук Украины.

Профессор Усенко представил доклад по результатам высокоспециализированного лечения, предоставляемого на базе Института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова бойцам, которые получили ранения в ходе АТО.

По результатам совещания было принято решение об углублении сотрудничества между военно-медицинской службой вооруженных сил и институтами Национальной медицинской академии Украины, в том числе с Национальным институтом хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.