Директором Национального института рака назначили Елену Колесник

Как сообщили УНИАН в Минздраве, накануне кандидатуру Колесник было согласовано с Киевской городской государственной администрацией (согласно ст. 36 Закона Украины «О местных государственных администрациях» и Постановление КМУ № 818 от 09.10.2013 г.).

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Таким образом, в результате открытого отбора претендентов на должность директора Национального института рака, который проходил с 24 февраля по 14 апреля 2015 года, руководителем учреждения стала Елена Колесник.

Официальное представление нового директора коллективу Национального института рака состоится 17 апреля 2015 года в 9.30 час. в актовом зале Института последипломного образования Киевского национального университета им. Тараса Шевченка (вул. Васильковская, 36).

По результатам двух туров отбора, Елена Колесник вошла в четверку претендентов на рассмотрение трудовому коллективу и получила наибольшую поддержку у работников Национального института рака.