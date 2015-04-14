Красный Крест призвал выделить $34 млн на гуманитарные операции в Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал страны-доноры выделить 32 млн швейцарских франков (34 млн долл.) на гуманитарные операции в Украине, сообщает ТАСС.

"Эти деньги пойдут на то, чтобы увеличить помощь людям, которые в результате конфликта лишились крова, оказать поддержку медицинским учреждениям в предоставлении самых необходимых услуг, помочь в установлении личности погибших", - отмечается в пресс-релизе МККК.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

За год из-за военных действий, согласно последним данным ООН, в Украине более 6 тысяч человек погибли и более 1 миллиона покинули места проживания.

9 апреля представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив заявил, что в некоторых населенных пунктах Донбасса разворачивается гуманитарная катастрофа.