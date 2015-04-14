Жители Широкино вынуждены пить дождевую воду

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"Людям не хватает электричества, воды, отопления, но у них есть немного еды и они пьют дождевую воду. Они молятся за мир", - отмечается в сообщении миссии.

Наблюдатели также отмечают, что благодаря этому визиту им удалось детально оценить ситуацию в населенном пункте.

"Наблюдатели говорили с гражданскими лицами, в основном - с пожилыми людьми", - сообщает СММ ОБСЕ.