Жители Широкино вынуждены пить дождевую воду
10:54, 14 апреля 2015Страна
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает оценивать гуманитарную ситуацию в области, в частности в Широкино
REUTERS
Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.
"Людям не хватает электричества, воды, отопления, но у них есть немного еды и они пьют дождевую воду. Они молятся за мир", - отмечается в сообщении миссии.
Наблюдатели также отмечают, что благодаря этому визиту им удалось детально оценить ситуацию в населенном пункте.
"Наблюдатели говорили с гражданскими лицами, в основном - с пожилыми людьми", - сообщает СММ ОБСЕ.
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