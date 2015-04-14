Марина Порошенко с детьми посетила раненых участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, супруга главы государства и дети посетили палаты, где лечатся воины, в Главном военном клиническом госпитале и Центральном клиническом госпитале Государственной пограничной службы Украины. Порошенко общалась с ранеными, а дети Евгения, Александра и Михаил подарили воинам пасхальные корзинки.

Всех раненых супруга президента поблагодарила за мужество, за патриотизм, за подвиг, на котором теперь будут воспитываться поколения.

Среди раненых, которых посетила президентская семья, был и Денис Голоднюк, уже перенесший 28 операций.

Как доложил начальник отделения травматологии Главного клинического военного госпиталя полковник медицинской службы Сергей Цивина, парню удалось сохранить стопу, и он сможет ходить. Голоднюк с гордостью сообщил, что сегодня самостоятельно сделал десять шагов без костылей.

Общаясь с представителями СМИ после посещения бойцов, Порошенко подчеркнула, что сейчас все общество должно объединиться для поддержки тех, кто особенно в этом нуждается, - раненых, потерявших дома или близких.

Супруга президента высказала предложение ввести уроки добра в школах, чтобы дети общались с воинами.