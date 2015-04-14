В Дзержинске боевики ранили двух подростков

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, около 18.00 13 апреля в результате минометного обстрела поселка шахты «Южная», который находится на окраине Дзержинска, были ранены двое несовершеннолетних. Друзья пасли коз на поле на пересечении улиц Железнодорожной, Ломоносова и Первомайской.

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Как сообщил начальник Дзержинского ГО Герман Приступа, было несколько взрывов, снаряды разорвались примерно в 6 м от детей. Подростки получили осколочные ранения туловища и ног. Они доставлены в больницу, и сейчас их жизни ничего не угрожает. Стадо коз погибло.

Мины разорвались также около блокпоста Вооруженных сил Украины, бойцы не пострадали.

На месте работает следственно-оперативная группа.