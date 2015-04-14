Состоится презентация проекта для системы медобеспечения Вооруженных Сил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

"На этой неделе состоится презентация нового проекта для системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины под названием "Электронное здоровье". Пилотный проект по созданию медицинской информационной системы Вооруженных Сил Украины будет внедрен в трех военных госпиталях: в Киеве, Харькове, Ирпене, а впоследствии и в других, - сказала она.

Предполагается, что программа будет включать электронную историю болезни, результаты диагностики и другую информацию о каждом пациенте.