Наращивание ногтей и волос вредит здоровью

В современных салонах красоты нарастить, кажется, можно уже практически все: ногти, волосы, ресницы. Еще немного – и нас, видимо, ждет и наращивание ног. Но так ли безобидна и удобна вся это "наращенная красота"?

Женщины в погоне за искусственной красотой порой не понимают, что могут нанести своему организму непоправимый вред.

Итак, начнем, пожалуй, с самого безобидного – ногтей. Стоимость наращивания стоит в салонах в среднем $30 - $70. Однако помните, что примерно половину этой суммы вам придется тратить каждые 2 недели на коррекцию.

Но и тут не все так "гладко" и "красиво". Еще в прошлом году медики пришли к выводу, что популярная ныне процедура по наращиванию ногтей очень опасна для здоровья. Это относится не только к самим модницам, но и к мастерам маникюра.

Как показали исследования, полимерный препарат метакрилат, содержащийся в спецсредстве для наращивания, способен вызывать тяжелейшие аллергические реакции.

Чтобы подтвердить свои предположения учёные провели обследование регулярно делающих наращивание мастеров и их постоянных клиенток в возрасте от 20 до 70 лет. Оказалось, что все они уже больны теми или иными видами аллергии. Большей частью – это аллергия кожных покровов. В США метакрилат официально запрещен, однако его все равно используют. После длительных исследований ученые установили, что метакрилат вызывает паронихию (воспаление области вокруг ногтя) и онихолизис (отслоение ногтя).

Разобравшись с ногтями, переходим к волосам. Технология наращивания такая – на расстоянии нескольких миллиметров от корней, различными способами (в зависимости от вашего выбора) прикрепляются "донорские" натуральные волосы. В дальнейшем их можно будет окрашивать, завивать, укладывать вместе со своими волосами. При грамотном подборе наращенные волосы ничем не отличаются от своих.

Такая процедура – удовольствие не из дешевых. Средняя стоимость в киевских салонах – от $300 до $1000. И примерно половину этой суммы вам еще придется платить раз в два-три месяца (при некоторых технологиях реже) за коррекцию, а потом и за снятие прядей, когда они вам окончательно надоедят.

Таким образом, примерно за какие-то 2-3 часа вы можете кардинально поменять свой стиль. Но тут же вы столкнетесь со многими "но". Если вы нарастили волосы, то пользоваться придется специальными шампунями (особенно при использовании искусственных волос), которые вам порекомендуют в салоне (кстати, удовольствие это обойдется вам в среднем в $50-60). К тому же, мыть голову вам придется только в вертикальном положении.

У наращивания волос есть и свои минусы. Искусственные пряди могут привести к облысению и выпадению волос.

Наращивание нельзя делать при повышенной чувствительности кожи, вегетососудистой дистонии, при прохождении курса химиотерапии, приеме сильнодействующих антибиотиков или некоторых гормональных препаратов.

Также нежелательно проводить эту процедуру молодежи до 14-16 лет, так как волосы в этом возрасте еще довольно слабые.

Еще один писк моды – наращенные ресницы. Первое наращивание было сделано в Голливуде. Да и вообще, мода на все искусственное пришла именно оттуда – с Фабрики грез. Как и остальные виды наращивания, увеличение длины и объема ресниц – не самая дешевая услуга. В среднем (в зависимости от салона, технологии и количества наращенных ресниц) это обойдется вам в $100-$250.

Сейчас наращивание ресниц выглядит так: мастер в салоне красоты, с помощью специального клея на основе смолы, приклеивает к основанию ваших собственных ресниц аккуратные пучки (или по одной) искусственных. Причем их длина может быть самой разной, а цвет от традиционного черного до экзотического пурпурного.

Наращивание незаменимо, если вам предстоит какой-то торжественный выход и необходимо выглядеть не хуже голливудских красоток. Но в добавок вы так же можете получить целый букет побочных эффектов. Поскольку для наращивания используются не только натуральные, но и искусственные ресницы, на них (точнее, на содержащихся в них нейлоновые волокна) может возникнуть аллергия. Та же реакция возникает у некоторых женщин и на клей.

Выпадают наращенные реснички вместе с вашими родными, на которые они крепились (впрочем, очень уж сильно на густоте своих ресниц это обычно не сказывается).

Поэтому не стоит доверять рекламным роликам, которые пропагандируют стать очередным клиентом модного салона красоты, где из вас сделают пышноволосую "мальвину" с неестественным взглядом. И помните, погоня за красотой может быть опасна для вашего здоровья.

utro.ua