Аллергический гастрит у ребенка...

У детей часто бывает аллергический гастрит - реакция на определенные вещества. Через несколько минут или часов после попадания в организм аллергена ребенок становится беспокойным, возможны головокружения, судорожная боль или тяжесть в надбрюшном участке, горечь в роте, отрыжка, изжога, рвота. В случае подозрения относительно пищевой аллергии рекомендуют вести так называемый дневник питания с целью выявления пищевых продуктов, которые вызывают болезнь. Чаще всего аллергическую реакцию вызывают молоко, яйца, рыба, шоколад, цитрусовые, помидоры, мед, земляника, раки, кофе и тому подобное.

Появляются признаки дефицита витаминов, особенно группы В (заиды в уголках рта, шелушения кожи, выпадение волос, ломкость ногтей). Часто возникает белый или желто-белый налет на языке с отпечатками зубов на его боковых поверхностях.

Общее состояние нарушается. Заболевание длится долго.

Рациональная диетотерапия является одним из основных методов лечения больных с хроническим гастритом.

В период заострения, независимо от характера секреторных расстройств, ведущую роль играет принцип щадения слизистой желудка. Прием пищи должен быть - 5 - 6 раз в день небольшими порциями. Продукты тщательным образом обрабатывать механически (пюре, слизистые овсяные, гречневая, рисовая каши, молочные супы, паровые котлеты, суфле). Полезны тыквенная каша и мякоть печеной тыквы с медом, свежий сыр, сухари. Готовить еду нужно преимущественно на подсолнечном масле. К диете приобщают проросшую пшеницу. Еду следует тщательным образом пережевывать.

Изымают кушанья, которые раздражают слизистую оболочку, в период заострения - продукты, которые содержат грубую клетчатку, острые и жареные кушанья, копчения, пряности, ограничивают количество соли.

Лечение больных с аллергическим гастритом заключается в первую очередь в соблюдении соответствующей неаллергенной диеты. С целью удаления аллергенов из организма нужно промыть желудок и кишки.

Важным моментом ухода за ребенком есть контроль за соблюдением режима дня и питания. Чередование умственных и физических нагрузок, отдыха, а следовательно предотвращение истощения нервной системы, максимальный эмоциональный покой создают благоприятный фон для лечения болезни, профилактики ее заострения. Ребенку следует постоянно напоминать о том, что нужно тщательным образом пережевывать еду.