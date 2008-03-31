Ваши руки расскажут все о здоровье

Важные проблемы с внутренними органами можно определить по состоянию и оттенку кожи, а также температурой рук человека, убежден российский профессор Михаил Виноградов. Только медицинские факты, и никакой хиромантии!

Повышенная потливость ладоней - частый спутник невротических состояний, предопределенных повышенной тревожностью.

Холодные руки на фоне бледности кожи и влажных ладоней - проявление нарушения регуляции сосудистого тонуса и вегетативной нервной системы (так может быть в случае гипотонии, вегето-сосудистой дистонии).

Холодные пальцы и ногти с синеватым оттенком свидетельствуют о нарушении кровоснабжения. Самые частые причины - сердечная недостаточность, диабет.

Коричневатые пигментные пятна на тыльной стороне ладони указывают на нарушение деятельности кишечника, застой желчи. Пигментные пятна у пожилых людей – про возрастные изменения, снижение уровня меланина.

Сухие горячие ладони нередко бывают у людей, которые страдают от хронических легочных болезней (обструктивные состояния, туберкулез).

Морковный оттенок ладоней - сигнал о воспалении печенки. У детей может быть одним из проявлений пищевой аллергии, чаще всего на цитрусовые.

Желтоватая кожа кистей сигнализирует о нарушении оттока желчи (могут быть проблемы с желчным пузырем, поджелудочной железой, а также в случае хронических проблем с печенкой).

Сдутые, четко очерченные синие вены на тыльной стороне ладони, но без узелков - проявление осложнений венозного оттока (может быть в случае ишемии сердца, нарушения функции сердечных клапанов, тромбофлебита).

Асимметричное подергивание рук (когда одна рука дрожит больше другой) - признак неврологических нарушений мозга, начало болезни Паркинсона. Симметричное дрожание, которое возникает в случае психического напряжения, - проявление невроза.

Судороги рук могут повлечь: железодефицитная анемия, недостаток кальция и сосудистые нарушения.

Сухая кожа на локтях может быть от недостатка жирорастворимых витаминов А и Е, - сигнализирует о нарушении жирового обмена (например, после жестких диет), появление мозолеподобных бляшек - признак старения.

Венозный рисунок на внешней стороне ладони с выраженными узелками - признак нарушений холестеринового обмена в случае развития атеросклероза или диабета.

Частые кровоподтеки на руках, которые неизвестно откуда взялись, свидетельствуют о ломкости сосудов и нарушении свертываемости крови.

Повышенная чувствительность кистей рук к холоду - признак холодовой аллергии (она чаще бывает у женщин, сопровождается ознобом и покашливанием). В случае недостаточности кровообращения все время мерзнут кончики пальцев. Во время сердечного приступа может быть острая боль в мизинцах (вроде бы их выламывают).

Утолщение (а впоследствии деформация) суставов пальцев может быть признаком полиартрита, подагры, нарушения солевого и минерального обмена.