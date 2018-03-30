Что такое хронический гастрит?

Причинами болезни является нарушение режима питания, длительные промежутки между употреблением еды, а также еда всухомятку, употребление горячей и грубой еды, злоупотребления специями и тому подобное. Развитию болезни содействуют бесконтрольный прием некоторых лекарств, особенно салицилатов и глюкокортикоидов.

Хронический гастрит развивается также как осложнение других заболеваний. У детей часто бывает аллергический гастрит - реакция на определенные вещества. Через несколько минут или часов после попадания в организм аллергена ребенок становится беспокойным, возможны головокружения, судорожная боль или тяжесть в надбрюшном участке, горечь в роте, отрыжка, изжога, рвота. В случае подозрения относительно пищевой аллергии рекомендуют вести так называемый дневник питания с целью выявления пищевых продуктов, которые вызывают болезнь. Чаще всего аллергическую реакцию вызывают молоко, яйца, рыба, шоколад, цитрусовые, помидоры, мед, земляника, раки, кофе и тому подобное.

У больных с хроническим гастритом наблюдаются ухудшения аппетита, ощущения неприятного вкуса во рту, отрыжка кислым, иногда тухлым, тошнота, вздутие и бурчанье в животе, склонность к поносу. Боль в животе имеет тупой, ноющий характер, усиливается после еды, реже бывает острой, схваткообразной.

Появляются признаки дефицита витаминов, особенно группы В (заиды в уголках рта, шелушения кожи, выпадение волос, ломкость ногтей). Часто возникает белый или желто-белый налет на языке с отпечатками зубов на его боковых поверхностях.

Общее состояние нарушается. Заболевание длится долго.

Рациональная диетотерапия является одним из основных методов лечения больных с хроническим гастритом.

В период заострения, независимо от характера секреторных расстройств, ведущую роль играет принцип щадения слизистой желудка. Прием пищи должен быть - 5 - 6 раз в день небольшими порциями. Продукты тщательным образом обрабатывать механически (пюре, слизистые овсяные, гречневая, рисовая каши, молочные супы, паровые котлеты, суфле). Полезны тыквенная каша и мякоть печеной тыквы с медом, свежий сыр, сухари. Готовить еду нужно преимущественно на подсолнечном масле. К диете приобщают проросшую пшеницу. Еду следует тщательным образом пережевывать.

Изымают кушанья, которые раздражают слизистую оболочку, в период заострения - продукты, которые содержат грубую клетчатку, острые и жареные кушанья, копчения, пряности, ограничивают количество соли.

Лечение больных с аллергическим гастритом заключается в первую очередь в соблюдении соответствующей неаллергенной диеты. С целью удаления аллергенов из организма нужно промыть желудок и кишки.

Для ликвидации воспалительных изменений в слизистой оболочке желудка в случае заострения хронического гастрита назначают такую смесь:

Цветы бузины черной - 20 г

Цветочные корзины ромашки - 20 г

Плоды фенхеля обычного - 10 г

Соцветие с прицветниками липы сердцелистной - 10 г

Трава мелиссы - 15 г

Трава мяты перечной - 15 г.

Столовую ложку смеси залить 200 мл кипятка, выдержать 10 мин на малом огне в закрытой посуде, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1/3 - 1/2 стаканы трижды в день через 1 час после еды.

В случае болевого синдрома во время хронического гастрита смешать настойки корневища перстача прямостоячего (15 мл) и травы мяты перечной (5 мл). Принимать по 10-20-30 капель из 50 мл воды 3 разы в день (в зависимости от возраста ребенка). Детям грудного возраста не давать.

На Полесье (Овруцкий район) в случае хронического гастрита советуют на протяжении месяца трижды в день жевать по 2-3 листочка подорожника большого, запивая водой.

В старых традициях при гастрите делали повторное промывание желудка 2% раствором пищевой соды для растворения и удаления слизи, выведения продуктов распада еды и тому подобное.

Эффективен массаж живота (поглаживание, разминка, легкое сотрясение участка желудка).

Важным моментом ухода за ребенком есть контроль за соблюдением режима дня и питания. Чередование умственных и физических нагрузок, отдыха, а следовательно предотвращение истощения нервной системы, максимальный эмоциональный покой создают благоприятный фон для лечения болезни, профилактики ее заострения. Ребенку следует постоянно напоминать о том, что нужно тщательным образом пережевывать еду.

В случае хронического гастрита с секреторной недостаточностью слизистая оболочка становится тонкой. У больных обычно уменьшается масса тела, появляется усталость, снижается двигательная активность. Боль возникает в случае заострения гастрита. У детей наблюдаются тошнота, слюнотечение, ощущение давления в надбрюшном участке, отрыжка воздухом, тухлым, склонность к поносу.

В случае прогрессирования болезни, добавляются признаки витаминной недостаточности: сухость кожи, кровоточивость десен, утолщение и покраснение языка, отпечатки зубов на боковых поверхностях языка. Ухудшается аппетит. Из-за снижения бактерицидных свойств желудочного сока возникают токсикоинфекции.

Из рациона изымают продукты, которые способствуют усилению процессов брожения в кишках (цельное молоко, виноград), а также те, что плохо перевариваются (тугоплавкие жиры, мясо гусей, уток, жирную свинину и тому подобное).

Диета должна быть богатой витаминами с ограничением грубой растительной клетчатки. В частности, не используют сырые овощи и фрукты (из них готовят пюре).

Экстрактные вещества стимулируют продукцию кислоты в желудке и улучшают аппетит. Больному дают супы со свежим постным мясом, которое нужно старательно пережевывать, уху из свежей рыбы. Рекомендуют квашеную капусту (с тмином), печеные яблоки кислых сортов, лук, чеснок. Рассол квашеной капусты стимулирует выделение желудочного сока. Его нужно пить по 1/4-1/3 стакана перед едой. Значительно усиливает секрецию желудочного сока хрен.

Больным с пониженной кислотностью желудочного сока рекомендуют употреблять настой плодов шиповника, свекольный сок, а также перетертую сырую свеклу, овсяную, гречневую и рисовую каши.

Не следует употреблять свежий хлеб, изделия из теста, жирные сорта мяса и рыбы, острые кушанья, холодные напитки.

В период стойкой ремиссии диету расширяют за счет неострых сортов сыра, фруктов и овощей. Полезны сок плодов калины с медом, черной смородины, свежие ягоды клюквы, а также 10% водный настой чеснока (по 1 чайной - 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой), вареная печенка (50 г).

Для усиления секреции желудочного сока на завтрак можно съесть яблочно-тыквенное пюре (1:2). К нему добавляют немного лимонного сока и меда. После этого желательно 1,5-2 часов не кушать.

В случае пониженной секреции хорошо пить зеленый чай непосредственно перед едой 3-4 разы в день (вместе до 50 г), есть мед, запивая холодной водой.

В случае гастрита с секреторной недостаточностью назначают минеральные воды (миргородскую, трускавецьку) по 1/3- 1/2 стакана 3 разы в день за 20 мин к еде.

Стимулируют секреторную функцию желудка:

1) сок подорожника большого или смесь измельченных свежих листков подорожника с сахаром или медом (1:1). Принимать по 1 чайной -1 десертной ложке 2-3 раза в день за 10 мин до еды;

2) настой травы полыни горького (1 чайную ложку залить 200 мл кипятку, настоять 20 мин, процедить). Принимать по 1 чайной - 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 - 20 мин до еды.

В случае гастрита с секреторной недостаточностью, которая сопровождается ухудшением аппетита, пищеварения и анемией, рекомендуют отвар корневища с корнями омана высокого: 1 столовую ложку залить 200 мл теплой воды, настоять 1 час, выдержать на водяной бане. Принимать по 20-70 мл 3 раза в день за 15 мин до еды.

Для детей младшего возраста можно приготовить такую карамель. Несколько столовых ложек сахара нагреть на слабом огне, постоянно помешивая. Когда сахар начнет плавиться, прибавить порошок корневища омана высокого из расчета чайная ложка порошка на столовую ложку сахара. Массу тщательным образом перемешать, снять из огня и вылить в сосуд, предварительно смазанный жиром. Употреблять по 0,3 - 0,5 г за 20 мин до еды. Держать во рту до полного рассасыванию.

В случае гастрита с повышенной секреторной функцией желудка главными симптомами является постоянная боль и нарушение пищеварения, наблюдаются изжога, отрыжка кислым, ощущение давления в надбрюшном участке, запор, иногда рвота. Аппетит не нарушается.

Боль обычно тупая, ноющая, без четкой иррадиации. Чем выше секреция кислоты в желудке, тем чаще бывают кровотечения, склонность к запору.

В случае этого вида гастрита, из диеты изымают мясные, рыбные, грибные бульйоны, черный хлеб, копчености, консервы, жареные кушанья, жирные мясо и рыбу, а также капусту, щавель, шпинат, хрен, лук, чеснок, сельдерей. Ограничивают количество мяса, которое является мощным стимулятором секреции.

Рекомендуют употреблять молоко, некислую сметану, свежий сыр, сваренные всмятку яйца, молочные, крупяные супы, блюда из овса, ячменя, сладкие ягоды и фрукты, кисели и желе. Очень полезна пророслая пшеница.

Чем выше кислотность желудка, тем больше нужно пить соку моркови или смесь картофельного и морковного соков (до 100 мл натощак). Картофельный сок нейтрализует кислоту. Снижению кислотности способствуют грецкие орехи. Их нужно съедать от 25 до 50 г на сутки.

Полезен мед. Его употребляют по 30 г за 1,5 часа до еды 3 раза в день.

Во время заострения гастрита рекомендуют такое блюдо - 100 г овсяной муки залить 1 л кипятка, варить 1 час на малом огне. Когда остынет, добавить 2 столовые ложки меда, 1 столовую ложку порошка плодов фенхеля обычного, 2 столовых ложки молотых грецких орехов, немного соли. Смесь разделить на 3 порции, съедать перед едой. Курс лечения - 7 дней.

Для снижения секреции желудочного сока рекомендуют минеральные воды: славянскую, лужанскую, боржоми.

Кроме средств комплексного лечения больных хроническим гастритом, важное значение имеет лечебная физкультура. Физические упражнения укрепят брюшную стенку, улучшат секреторную и эвакуаторную функции желудка, его кровоснабжения, ускоряют процессы возобновления тканей.

Больные с хроническим гастритом должны быть под диспансерным наблюдением.