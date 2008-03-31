Международный форум-выставка “Медицина ХХІ века”

В г. Киев, Броварской пр-т, 15 Международный выставочный центр, 1-4 апреля состоится Международный форум-выставка “Медицина ХХІ века” Организаторы: АТЗТ фирма “Зовнишэкспобизнес”, 01054, Киев, ул. Воровского, 37/14 Тел. (044) 238-62-55, 272-48-66, т/ф (044) 272-29-82 Приглашены к участию: представители Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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