Шоколад любят одинокие

По тому, какую еду ест человек, можно определить его характер и душевное состояние - в этом убежден известный турецкий психиатр Нихат Кая. Он опубликовал на эту тему пособие, которое обобщает результаты его многолетних исследований.

- Несчастные и одинокие люди едят очень много шоколада, - говорит Кая. - Нервные и агрессивные любят мясо, особенно говядину. Те, у кого постоянные проблемы, - непереборчивы в еде, кушают достаточно часто. Люди же спокойного нрава употребляют больше овощей и фруктов.