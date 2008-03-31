Хрен нейтрализует раковые клетки

Наши предки издавна употребляли хрен как приправу . А вот народность зуру, что проживает на юге ЮАР, использует хрен как яд, натирая им наконечники своих стрел. Ученые из Британии заинтересовались этим явлением и исследовали его. В результате из хрена была выделена молекула, которая способна «разбивать» раковые клетки на отдельные фрагменты.

Теперь перед медициной открылся новый путь лечения злокачественных опухолей.

В Британии синтезировали вакцину на основе хрена, которая вводится в организм пациента вместе с так называемым антираковым гормоном. Он вырабатывает токсические вещества, которые обезвреживают онкоклетки, но лишь тогда, когда раковая клетка разбита на фрагменты. Теперь при помощи молекулы хрена это стало возможным.