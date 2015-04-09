Бойцам, которые будут проходить реабилитацию, улучшат питание

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, для участников всех видов физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов при определении норм готовых к употреблению продуктов питания определено применение коэффициента 0,35, что в энергетическом выражении соответствует объему 2450 ккал. и в денежном эквиваленте составляет 71,49 грн.

Однако коэффициент применения норм готовых к употреблению продуктов питания для участников всех видов физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов, определен на уровне 0,35, что не соответствует энергетическим затратам организма и не учитывает обеспечение организма необходимым количеством энергии во время физкультурно-спортивной реабилитации.

Целью постановления является развитие реабилитации инвалидов различных нозологий средствами физической культуры и спорта, повышение их функциональных возможностей, физической активности, социальной реабилитации и адаптации в обществе.

Принятие постановления позволит воплотить современные механизмы адаптации организма инвалидов через физическую культуру и спорт и обеспечить рациональное и сбалансированное питание в зависимости от суточных энергетических потребностей организма во время проведения реабилитации.