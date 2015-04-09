Как получить бесплатную помощь психолога

Как сообщили УНИАН в штабе, в Киеве, Мариуполе и Донецке можно посетить групповые или индивидуальные занятия, во время которых специально обученные психологи в игровой форме помогут детям развить свои творческие способности, справиться с тревогами и страхами, освоить простые техники антистрессовой саморегуляции, научат родителей лучше понимать потребности своих детей.

КИЕВСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Адрес: г. Киев, ул. Жилянская, 75, 12-й этаж

Предварительная регистрация: по телефону (044) 502-52-17 или по электронной почте isynelnyk@fdu.org.ua

ДОНЕЦКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-Е, стадион «Донбасс Арена», восточная рецепция

Предварительная регистрация: по телефону (099) 907-70-04 или по электронной почте psychological-help@i.ua

МАРИУПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Адрес: г. Мариуполь, бульвар Б. Хмельницкого, 24-а

Предварительная регистрация: по телефону (099) 907-70-04 или по электронной почте psychological-help@i.ua

С августа 2014 года в Гуманитарном штабе действует психологическая служба. В ноябре, по решению Рината Ахметова, стартовал проект «Травма войны» для подготовки кризисных психологов. Для участия были отобраны 250 специалистов со всей Украины. Лучшие психологи мира ведут для них мастер-классы и готовят для дальнейшей работы с переселенцами и детками войны. Среди преподавателей - президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, создатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская, израильский специалист по работе с психотравмой Александр Гершанов.