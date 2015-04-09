"Доктор Пи" сел за решетку на восемь лет за убийства своих пациентов

10:45, 09 апреля 2015
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Печально известный "Доктор Пи" Андрей Слюсарчук отсидит за решеткой восемь лет

Фото6 УНІАН

Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов подсудимого о смягчении приговора, говорится в сюжетеТСН.Ранок.

На заседании Слюсарчук впервые показал журналистам дубликат диплома о высшем медицинском образовании Московского университета. Прокурор настаивает - диплом фальшивый, а приговор является законным. В свою очередь Слюсарчук заявил, что будет подавать кассацию и даже судиться до Европейского суда по правам человека.

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"Слюсарчук получил диплом в Российской Федерации. Ему Минобразования четко отписало, что данный диплом считается действительным, а здесь концерт. Украина признает мой диплом не действительным. На каких основаниях?", - эмоционально заявил "Доктор Пи".

По словам же прокурора ГПУ Александра Прокопова, учреждение, которое якобы выдало диплом Слюсарчуку, не подтвердило факт обучения.

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