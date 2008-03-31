В Донецкой области грипп бурлит еще до сих пор
10:21, 31 марта 2008Страна
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Уровень эпидпорога превышает на 10%
В Донецкой области на 29 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ у школьников еще превышает уровень эпидемического порога на 10%.
Об этом сообщил главврач Донецкой oбластной санэпидстанции Виктор ДЕНИСЕНКО.
Он отметил, что всего за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в области переболело 17,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости снизился на 47,6% от эпидемического порога (75,7) и составил 39,7 на 10 тыс. населения.
С целью обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в регионе продолжается контроль за соблюдением санитарно-гигиенического, противоэпидемического и дезинфекционного режима на подконтрольных объектах, заключил В.ДЕНИСЕНКО.
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