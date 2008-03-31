В Виннице впервые применен современный препарат против инфаркта

В Виннице специализированной бригадой Винницкой городской станции скорой медицинской помощи впервые был успешно применен препарат «Метализе» против инфаркта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении управления здравоохранения Винницкого горсовета.

Согласно сообщения, вызов в оперативный отдел станции поступил 16 марта в 3 час 15 мин. После прибытия по вызову, специализированная бригада скорой медицинской помощи провела догоспитальный тромболизис препаратом «Метализе» 57-летнему больному острым коронарным синдромом, усложненным кардиогенным шоком. После чего больной был доставлен в кардиологическое отделение. Его состояние и объективные данные свидетельствовали об успешном проведении лечения.

Стоимость одного флакона препарата «Метализе» составляет почти 9 тыс. грн.

Как свидетельствуют материалы Доказательной медицины, проведения тромболизиса на догоспитальном этапе бригадами скорой медицинской помощи в два раза уменьшат смертность больных от острого инфаркта миокарда по сравнению с проведением его в условиях стационара.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в 2008 году запланировано приобретение противоинфарктных препаратов для бригад скорой медицинской помощи. Современные противоинфарктные тромболизисные препараты будут приобретены для предупреждения ранней смертности и осложнений инфаркта миокарда на ранних стадиях заболевания.