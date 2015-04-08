Семьи погибших шахтеров получили помощь от Гуманитарного штаба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сообщила координатор штаба Римма Филь на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, по поручению Рината Ахметова, было принято решение выплатить членам семей 34 погибших горняков по 100 тысяч гривен, также помощь в общем размере 225 тысяч гривен получили 16 пострадавших во время аварии.

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«Семьи всех погибших шахтеров на шахте им. Засядько уже получили по 100 тысяч гривен. Такое решение принял Ринат Ахметов, и сегодня вся помощь выплачена. Также Гуманитарный штаб выплатил материальную помощь и помог в оказании медикаментозного сопровождения тем шахтерам, которые были травмированы и находятся на лечении в различных больницах Донецка. На этот момент 4 горняка продолжают лечение в Ожоговом центре, остальные 12 пострадавших выписаны и находятся дома на амбулаторном лечении. Таким образом, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выполнил свое обещание в полном объеме» - сказала Филь.

Она также подчеркнула, что "Кабинет министров за месяц так и не решил вопрос об освобождении от налогообложения суммы материальной помощи".

"Поэтому Ринат Ахметов принял решение перечислить эти суммы таким образом, чтобы налоговое бремя не легло на семьи пострадавших", - сообщила Филь.

Напомним,авария на шахте Засядько произошла 4 марта этого года. В результате взрыва метана на глубине 1230 метров погибли 34 человека.