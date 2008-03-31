Мобильные телефоны будут следить за здоровьем владельца

Японские исследователи из Университета Токио и крупнейшего сотового оператора в стране NTT DoCoMo представили технологию, способную вести регулярные наблюдения за здоровьем человека, в сотовый телефон которого она встроена.

Разработчики из NTT DoCoMo говорят, что будущие телефоны компании будут содержать ДНК-чипы - миниатюрные устройства, способные на основании исследований разных показателей, таких как температура, потоотделение, анализ кожного покрова и других, сообщать человеку о возможном наличии вируса, избыточном уровне сахара в крови, повышенной нервной возбудимости и других негативных факторах, которые негативно отражаются на состоянии здоровья.

Основой технологии является система молекулярных коммуникаций, при помощи которой физиологические данные от тела человека могут улавливаться сотовым телефоном. По словам представителя NTT DoCoMo Шуичиро Ичикоши, транспортировка биологических данных осуществляется при помощи специальных химически сконструированных моторных протеинов, переносящих данные в анализатор.

Ичикоши отметил, что на сегодня ученые уже на практике доказали, что существует возможность транспортировки конкретных молекул от организма человека к ДНК-чипу.

Промышленный образец данной технологии разработчики планируют представить в течении 5 лет.

CyberSecurity