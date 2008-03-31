В детских больницах становится все более популярной ”сказкотерапия”

В польских детских больницах становится все более популярной "сказкотерапия", когда взрослые читают вслух больным детям сказки и этим улучшают их морально-психическое состояние, избавляя от неизбежного при лечении в больницах стресса.

В марте в крупнейшем варшавском госпитале "Матери и ребенка" проходит акция "Сказка-помогайка". Администрация этого лечебного учреждения приглашает всех желающих для чтения вслух маленьким пациентам. При этом читаются не обычные сказки, а особенные, нередко написанные специально для маленьких больных. Детские психологи выяснили, что если речь в них идет о маленьких героях, попадающих в трудные обстоятельства, а затем успешно преодолевающих их и выходящих победителями, то дети в больницах слушают такие истории с наибольшим интересом.

Психологи считают, что на маленьких пациентов оказывает благотворное влияние и присутствие в палате взрослого, сильного и благожелательно настроенного к детям человека, у которого больной малыш инстинктивно ищет защиты.

"После первых недель работы добровольцев-"сказочников" в нашем госпитале мы наблюдаем прекрасную реакцию на это новшество как со стороны маленьких пациентов, так и со стороны их родителей", - сообщила представитель госпиталя "Матери и ребенка" Александра Лисовска.

ami-tass.ru