Вторая автоколонна 17-го Гуманитарного рейса Ахметова прибыла в Донецк

25 большегрузных автомобилей доставили 500 тонн продуктов: крупы, мясные и рыбные консервы, муку, овсяные хлопья, сахар, подсолнечное масло, сгущенное молоко, детские пюре. Из этих продуктов волонтеры ФК «Шахтер» в ближайшее время сформируют 35 тысяч наборов выживания, предварительно наклеив на каждую единицу продуктов стикеры "Благотворительная помощь. Не для продажи".

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«Сегодня 25 автомобилей Гуманитарного штаба Рината Ахметова доставили 500 тонн продукции, что позволит сформировать 35 тысяч наборов для выживания. В апреле у нас достаточно интенсивный график доставки. Штаб отправляет не меньше двух колонн в неделю. Всего в этом месяце их будет десять», – рассказал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Перед выездом машины и груз прошли мониторинг представителями добровольческих батальонов в присутствии СМИ: «Мы не в первый раз проверяем грузы Штаба Рината Ахметова. В этот раз также все в порядке. Продукты питания и детское питание. Проблем и претензий нет», - командир роты полка «Днепр-1» Анатолий Могила.

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Весь благотворительный груз в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова перед отправкой на Донбасс прошел регистрацию в Министерстве социальной политики, согласно последним требованиям законодательства, как гуманитарная помощь. Со всеми необходимыми пропускными документами автоколонна прошла украинскую таможню и все блокпосты. С документами на автоколонну можно ознакомиться по ссылке: fdu.org.ua.

Гуманитарная помощь, которую везет вторая автоколонна 17-го Рейса, предназначена для мирных жителей, которые находятся как в зоне АТО, а также мирным переселенцам на территорииДонецкой и Луганской областей, подконтрольных украинской власти.

Напомним, всего в апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов для выживания и 30 тысяч детских наборов.Для этого в течение месяца на Донбасс отправятся 10 автоколонн — 8 в Донецк и 2 колонны в Мариуполь.