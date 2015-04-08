Директором Национального института рака назначена Елена Колесник

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

По результатам двух туров отбора Елена Колесник вошла в четверку претендентов на рассмотрение трудового коллектива и получила наибольшую поддержку у сотрудников Национального института рака.

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Теперь, согласно действующему законодательству (ст. 36 Закона Украины «О местных государственных администрациях» и Постановление КМУ № 818 от 09.10.2013 г.), Минздрав должен согласовать кандидатуру Колесник с местной властью. Письмо с соответствующим ходатайством направлено Председателю КГГА Виталию Кличко.

После согласительных процедур министром будет подписан соответствующий приказ Минздрава Украины о назначении.

Напомним, еще в феврале 2015 года в связи с окончанием срока контракта предыдущего руководителя Национального института рака Игоря Щепотина Министр здравоохранения Александр Квиташвили инициировал публичный отбор кандидатов на эту должность.

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Чтобы реализовать публичный конкурс, приказом МЗ Украины от 24.02.2015 г. №17-о «О проведении открытого отбора кандидатов на должность директора Национального института рака» была создана комиссия по вопросам открытого отбора кандидатов на должность директора Национального института рака, в состав которой вошли специалисты министерства, ученые, ведущие онкологи, представители трудового коллектива института и общественных организаций.

В МОЗ Украины поступило 18 заявлений от кандидатов на должность директора Национального института. Анализ представленных документов дал право на участие в отборе всем претендентам.

По результатам презентаций и путем рейтингового голосования членов комиссии к следующему туру было допущено Тодурова И.М., Осинского Д.С., Колесник О.А. и Думанского Ю.В. Эти претенденты имели возможность провести встречи с коллективом Национального института рака.

3 апреля 2015 года четыре претендента встретились с трудовым коллективом Национального института рака и представили им свое видение развития учреждения. В этот же день состоялось опрос работников института относительно вероятного руководителя учреждения.

По результатам опроса, в котором с 1070 работников приняли участие 688 человек, 472 представители коллектива предпочли Колесник О.А., 166 - Осинскому Д.С., 33 - Думанского Ю.В. и 14 - Тодурову И.М.

Именно Елену Колесник, которая получила наибольшую поддержку в коллективе, Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили принял решение назначить директором Национального института рака.