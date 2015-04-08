Лечебные свойства семян льна

Семена льна могут быть использованы в комплексном лечении болезней сердечно-сосудистой системы. Они способны снижать артериальное давление. Это значит, что ежедневно употребляя в пищу льняное семя, на начальной стадии гипертонической болезни можно обходиться без медицинских препаратов.

Семена льна укрепляют сердце и снижают уровень холестерина в крови. Были проведены исследования, которые доказали, что льняное семя способно снизить частоту инсультов на треть. Кроме того, при ежедневном употреблении льна, значительно снижается риск развития инфаркта миокарда.

Льняное семя способно облегчить состояние больного и ускорить его выздоровление при таких заболеваниях, как гепатит, гастрит, язвенная болезнь желудка. Воспаление слизистой оболочки кишечника протекает легче и лечится быстрее у людей, в ежедневный рацион которых входит семя льна.

Семя льна нормализует гормональный баланс в организме женщины. Это происходит благодаря лигнанам, которые входят в состав льняного семени. Некоторые из них обладают эстрогеноподобными свойствами. Такие лигнаны называют фитоэстрогенами. По своей структуре они близки к женским гормонам.

Женщинам среднего возраста рекомендовано регулярное употребление в пищу семени льна. Фитоэстрогены будут частично компенсировать недостаток гормонов, улучшать самочувствие женщины, предупреждать многие гинекологические заболевания.

Женщины, которые находятся в менопаузе, становятся более уязвимыми для такого опасного заболевания, как рак молочной железы. Учеными доказан тот факт, что регулярное употребление в пищу льняного семени способно снизить риск развития рака на 17%.

Льняное семя имеет множество полезных свойств. С его помощью можно существенно поправить свое здоровье, задержать старение, избежать развития многих опасных заболеваний. Следите за своим здоровьем. Добавив льняное семя в свой рацион, вы принесете немало пользы своему организму.