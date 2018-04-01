Психологи: Сюжеты о войне глубоко травмируют детскую психику

Взрослые часто увлечены своей жизнью, собственными интересами и не замечают, как вовлекают в этот процесс своих детей. Сейчас, когда взрослые всей страны озадачены происходящим на Донбассе, нередко их дети становятся свидетелями кровавых и жестоких видеосюжетов.

Просматривая дома новости, в то время как ваш ребенок недалеко от вас собирает конструктор, многим родителям кажется, что их малыш не замечает, что транслируют по телеканалам. Вы ошибаетесь. Давайте попробуем разобраться, что происходит на самом деле. Ребенку в возрасте до 14 лет свойственно заражаться эмоциональными переживаниями родителей. Чем младше ребенок, тем ему сложнее дифференцировать информационный поток, который его окружает, он впитывает все как губка. Просмотр жестоких сюжетов для каждого малыша имеет разные последствия: в ком-то закладывается семя агрессии, кто-то начинает бояться, другие детки начинают плохо спать. Мы можем говорить, что в этот момент происходит травматизация детской психики. Это происходит вне зависимости от того, был ли ребенок свидетелем боевых действий или просматривал видеоролики.

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В своей работе в Штабе Рината Ахметова мне пришлось столкнуться с историей 9-летнего мальчика, которого Штаб эвакуировал из города Донецка. Ребенок прибыл на базу замкнутым, напуганным, сложно шел на контакт как со взрослыми так и с детьми. После нескольких недель работы ребенок «ожил»: стал улыбаться, играть с детьми, в его глаза вернулось детство… Но как выяснилось потом, ненадолго. Придя на очередную встречу с психологом, он снова был подавлен, расстроен, в глазах - слезы. На вопрос, что стало причиной грустного настроения он рассказал, что не спал всю ночь. Вчера вечером мальчик посмотрел новости про свой любимый и родной город. В сюжете он увидел улицу, на которой жил, свой поврежденный снарядом дом и мальчика своих лет, которому в результате обстрелов оторвало ногу. Эта информация повергла его в шок. Ребенок неоднократно повторял одну и ту же фразу: «Ведь дети ни в чем не виноваты! Они просто там родились. Почему они должны страдать? Я не понимаю за что это нам…».

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Просмотр этого видеоролика стал поводом к тревожным размышлениям о своих друзьях: все ли с ними в порядке, живы ли они, здоровы и как вообще живут дети в городах, где идут боевые действия. Ему было очень страшно за них, он распереживался. В ту ночь он не смог спать - его мучили кошмары и душили слезы. При том, что мальчик ранее был уже свидетелем боевых действий и не один месяц прожил в Донецке, этот сюжет нанес сильный удар по его детской психике. Специалистам Гуманитарного штаба пришлось приложить немало усилий, чтобы помочь ребенку справится с этой травмой.

Помимо работы с детками-переселенцами я столкнулась в своей практике и с ребенком 6 лет, который живет за сотни километров от Донбасса и про войну знает только из СМИ. При общении с родителями выяснилось, что они систематически смотрят новости, следят за военными событиями в Луганской и Донецкой областях, часто обсуждают в семейном кругу увиденное на телеэкране. Ребенок в этой семье оказался невольным слушателем. Родители не осознавали, что это может навредить каким-либо образом их сыну. Какого было их удивление, когда их ребенка начали мучать ночные кошмары, появилась повышенная тревожность. Мальчик реагировал на резкие, громкие звуки, в детском саду стал вести себя агрессивно со сверстниками. Тогда родители обратились к психологу. На первой же встрече малыш рассказал мне, что боится войны, волнуется за родных и вообще, ему теперь очень страшно. Ребенок, который был далеко от войны, увидел ее глазами операторов и корреспондентов. Вот так СМИ, транслируя новости с фронта, стараясь подать «вкусный» сюжет, травмируют детскую психику.

Я часто говорю родителям, что вовлекая малышей в собственные интересы, которые в силу возраста им сложно разделить, они наносят удар по детской психике. Взрослые делают это неосознанно. Никто из родителей не желает вреда собственным чадам. С моей точки зрения, в войне нет победителей и побежденных - есть только пострадавшие, в той или иной степени. Война рано или поздно обязательно закончится, а семя агрессии, которое может пустить ростки в душах ваших детей останется… Мы должны помнить, что ответственность за детей лежит на нас, взрослых, и наша задача сохранить им детство!