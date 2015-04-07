В Украине ужесточат контроль за продуктами животного происхождения

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 275 народных депутатов из 336 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал председатель Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовой, законом предусмотрено создание "прозрачной системы обращения с побочными продуктами животного происхождения на всех этапах образования: сбора, перевозки, хранения, обработки, переработки, обезвреживания, утилизациии и удаления побочных продуктов" .

"В государстве усилится контроль над этими продуктами. А именно: три категории, на которые делятся побочные продукты, в зависимости от риска для здровья, проходят различные виды контроля, что позволит минимизировать риски возникновения особо опасных заболеваний как у людей, так и у животных ", - сказал Кутовой.

Законом устанавливается, что побочные продукты животного происхождения относятся к категориям I - III в зависимости от степени риска для здоровья человека и животных.

Обращение с побочными продуктами животного происхождения, относящимися к категориям I - III, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной аграрной политики по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

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К числу побочных продуктов животного происхождения, относящихся к категории I, относятся, в частности, туши и их части, в том числе кожа. Устанавливается, что побочные продукты животного происхождения, относящихся к категории I, подлежат исключительно удалению.

Побочные продукты животного происхождения, относящиеся к категории II, должны быть: переработаны на органические удобрения после обязательной обработки путем стерилизации под давлением; компостированы или превращены в биогаз после обработки путем стерилизации под давлением или другими равноценными методами - для молока и молочных продуктов, яиц и яйцепродуктов, если компетентным органом не установлен риск распространения инфекционных болезней; обработаны путем стерилизации под давлением или другими равноценными методами и использованы для фармацевтического, хирургического, промышленного или сельскохозяйственного производства, кроме производства кормов.

Продукты животного происхождения, относящиеся к категории III, должны быть: обработаны путем стерилизации под давлением или другими равноценными методами и использованы для производства кормов животного происхождения, кроме побочных продуктов животного происхождения, которые изменились путем разложения или порчи и представляют риск для здоровья человека или животного; переработаны на органические удобрения, компостированы или превращены в биогаз; обработаны путем стерилизации под давлением или другими равноценными методами и использованы для фармацевтического, хирургического, промышленного или сельскохозяйственного производства; переработаны в соответствии с технологиями необходимыми для производства продукции.

Запрещается использовать для кормления животных продукты обработки, переработки побочных продуктов животного происхождения, образованные после обработки, переработки побочных продуктов животного происхождения, относящихся к категориям I и II.

Кроме того, законом устанавливается ответственность за нарушение законодательства о побочных продуктах животного происхождения.