Нардепы создали объединениe по борьбе с неинфекционными заболеваниями
14:16, 07 апреля 2015Страна
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В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение по вопросам профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.
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Он отметил, что руководителем объединения избран народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Олег Мусий.
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