Нардепы создали объединениe по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.

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Он отметил, что руководителем объединения избран народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Олег Мусий.