Решается вопрос возврата с АТО военных, имеющих на иждивении детей-инвалидов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения, согласно которым освобождаются от военной службы лица, имеющие на иждивении детей-инвалидов I или II группы.

В пояснительной записке сказано, что в соответствии с частью 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями, мужчины и женщины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, до достижения им 23 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

«В то же время, на сегодняшний день в зоне АТО находятся мужчины, которые были мобилизованы до принятия изменений в вышеупомянутый закон, а потому не относились к военнообязанным, не подлежащих призыву», - говорится в пояснительной записке.

Также ВР рассматривает вопрос о том, что военнослужащие могут отказаться по собственному желанию от возвращения из АТО, несмотря на такое право.