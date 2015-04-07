Решается вопрос возврата с АТО военных, имеющих на иждивении детей-инвалидов
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно освобождения от военной службы лиц, имеющих на иждивении детей-инвалидов I или II группы» (№ 1448)
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом предлагается внести изменения, согласно которым освобождаются от военной службы лица, имеющие на иждивении детей-инвалидов I или II группы.
В пояснительной записке сказано, что в соответствии с частью 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями, мужчины и женщины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, до достижения им 23 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
«В то же время, на сегодняшний день в зоне АТО находятся мужчины, которые были мобилизованы до принятия изменений в вышеупомянутый закон, а потому не относились к военнообязанным, не подлежащих призыву», - говорится в пояснительной записке.
Также ВР рассматривает вопрос о том, что военнослужащие могут отказаться по собственному желанию от возвращения из АТО, несмотря на такое право.