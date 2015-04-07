ВР одобрила законопроект относительно социального сопровождения семей

11:07, 07 апреля 2015
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно учета сведений о социальном сопровождении семьи (лица) при защите в судебном порядке семейных прав и интересов (№2190)

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 226 народных депутатов из 362, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в части пятой статьи 19 Семейного кодекса Украины устанавливается, что орган опеки и попечительства представляет суду письменное заключение относительно решения спора на основании сведений, полученных в результате обследования условий проживания ребенка, родителей, других лиц, желающих проживать с ребенком, участвовать в его воспитании, а также на основании других документов, касающихся дела.

Статья дополняется положением о том, что при составлении указанного заключения орган опеки и попечительства принимает во внимание сведения, предоставленные центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, по результатам осуществления социального сопровождения семьи (лица), находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, или сведения об отказе от социального сопровождения такой семьи (лица).

Статья 164 после части третьей дополняется новой частью - четвертой, в соответствии с которой при принятии решения о лишении родительских прав судом принимается во внимание факт отказа матери, отца от социального сопровождения семьи (лица).

Кроме того, часть первая статьи 170 дополняется положением о том, что при принятии решения отобрать ребенка от родителей или одного из них без лишения их родительских прав судом принимается во внимание факт отказа матери, отца от социального сопровождения семьи (лица).

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