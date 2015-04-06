Штаб Ахметова выдал жителям Донбасса более 2,5 млн наборов выживания

Как сообщили УНИАН в штабе Ахметова, с 22 августа 2014 года по 5апреля 2015 года шестнадцать Гуманитарных рейсов Рината Ахметова доставили помощь в объеме более 31млн кгв 57 городов и районов Донбасса.

Организацией и распространением благотворительной помощи занималось 2,5 тысяч человек – сотрудников Штаба Рината Ахметова, ФК «Шахтер», активов Группы СКМ и волонтеров-добровольцев.

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«В соответствии с задачей, поставленной перед нами Ринатом Ахметовым, Штаб продолжает помогать мирным жителям Донбасса. В условиях настоящей гуманитарной катастрофы эта помощь для многих людей является, действительно, наборами выживания. В апреле мы увеличиваем интенсивность доставки продуктов питания, что позволит Штабу уже в мае расширить в некоторых местах категории выдачи, а в некоторых городах открыть новые пункты выдачи, и увеличить количество мирных жителей, получающих помощь», - рассказывает Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов для выживания и 30 тысяч детских наборов. Для этого в течение месяца на Донбасс отправятся 10 автоколонн — 8 в Донецк и 2 колонны в Мариуполь. Помощь предназначена мирным жителям зоны проведения АТО, городов на линии соприкосновения и льготным категориям переселенцев в подконтрольных украинской власти городах.