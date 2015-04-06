На открытых выборах коллектива Национального института рака выбрали директора

Участие в выборах приняли 688 работников института, включая не только медицинский персонал, но и представителей службы технического обслуживания Института.

Об этом говорится в сообщении Независимой первичной профсоюзной организации Национального Института рака (НИР), сообщает Украинская правда.

Всего участие в выборах на должность директора Института рака приняло участие 18 кандидатов. В финальной части Конкурсной комиссией, в которую вошли как представители министерства, так и профсоюзов и общественных организаций, было выбрано 4 кандидата: Дмитрия Осинского, главного онколога Киева, Юрия Думанского ректора Донецкого национального медицинского Университета, Ивана Тодурова - хирурга-трансплантолога из института Шалимова и родного брата директора Киевского городского центра сердца, а также Елену Колесник, врача-онколога из Института рака, которая в настоящее время исполняла обязанности директора, после скандального увольнения экс-директора Игоря Щепотина.