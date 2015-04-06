Лечебные свойства пшенной каши

Отвары из пшена можно пить и при цистите.

При мочекаменной болезни.

- Пшено (1 стакан) промыть теплой водой и высыпать в двух- или трехлитровую банку.

- Залить горячей водой и дать настояться при комнатной температуре, укрыв предварительно чем-то теплым.

- На следующий день в воде должна появиться белая взвесь. Пить жидкость можно в любых количествах.

- Когда она закончится, пшено опять можно залить водой и дать настояться. Так делать, пока не изменится вкус. Тогда надо будет засыпать другой стакан пшена.

- Этот рецепт способствует очищению почек и выведению из них слизи, мелких камней, песка.

При воспалительных процессах в почках.

- 1 стакан пшена перебрать, промыть в холодной воде и засыпать в трехлитровую банку.

- Пшено залить 2 стаканами кипяченой воды и взбивать банку в течение 3 минут.

- Должна образоваться белесая масса, которую можно пить без ограничений.

В случае затрудненного мочеиспускания.

- 1/2 стакана пшена хорошо промыть и залить 1 л воды.

- Кипятить в течение 5-7 минут.

- Дать настояться пару часов и пить без ограничений.

Рецепт для очищения почек, снижения артериального давления.

- Зернышки слегка покрыть водой и накрыть марлей.

- Подождать несколько дней, пока они не проклюнутся. Затем промыть и высушить.

- Сварить как обычную кашу на воде, но без сахара и соли.

- Уже в готовую кашу положить клюкву. Полезна такая каша и просто для профилактики.

При цистите.

- Промыть 2 ст. ложки пшена и залить их 2 стаканами кипяченой воды.

- Довести отвар до кипения, непрерывно помешивая.

- Дать настояться 1 мин, затем процедить.

- Принимать в течение первого дня по 1 ст. ложке каждый час. На второй день по 3 ст. ложки каждый час. С 3 по 7 день принимать до еды по 1/2 стакана отвара 3 раза в день.