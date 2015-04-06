Лечебные свойства пшенной каши
Пшенная крупа способна "чистить" почки, выводить песок и мелкие камни
Отвары из пшена можно пить и при цистите.
При мочекаменной болезни.
- Пшено (1 стакан) промыть теплой водой и высыпать в двух- или трехлитровую банку.
- Залить горячей водой и дать настояться при комнатной температуре, укрыв предварительно чем-то теплым.
- На следующий день в воде должна появиться белая взвесь. Пить жидкость можно в любых количествах.
- Когда она закончится, пшено опять можно залить водой и дать настояться. Так делать, пока не изменится вкус. Тогда надо будет засыпать другой стакан пшена.
- Этот рецепт способствует очищению почек и выведению из них слизи, мелких камней, песка.
При воспалительных процессах в почках.
- 1 стакан пшена перебрать, промыть в холодной воде и засыпать в трехлитровую банку.
- Пшено залить 2 стаканами кипяченой воды и взбивать банку в течение 3 минут.
- Должна образоваться белесая масса, которую можно пить без ограничений.
В случае затрудненного мочеиспускания.
- 1/2 стакана пшена хорошо промыть и залить 1 л воды.
- Кипятить в течение 5-7 минут.
- Дать настояться пару часов и пить без ограничений.
Рецепт для очищения почек, снижения артериального давления.
- Зернышки слегка покрыть водой и накрыть марлей.
- Подождать несколько дней, пока они не проклюнутся. Затем промыть и высушить.
- Сварить как обычную кашу на воде, но без сахара и соли.
- Уже в готовую кашу положить клюкву. Полезна такая каша и просто для профилактики.
При цистите.
- Промыть 2 ст. ложки пшена и залить их 2 стаканами кипяченой воды.
- Довести отвар до кипения, непрерывно помешивая.
- Дать настояться 1 мин, затем процедить.
- Принимать в течение первого дня по 1 ст. ложке каждый час. На второй день по 3 ст. ложки каждый час. С 3 по 7 день принимать до еды по 1/2 стакана отвара 3 раза в день.