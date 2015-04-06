В Мариуполь выехала вторая автоколонна 17-го Гуманитарного рейса Ахметова
4 апреля из Днепропетровска в Мариуполь отправилась вторая колонна 17-го рейса Гуманитарного штаба Рината Ахметова
19 большегрузных автомобилей доставят на склад в Мариуполе 381 тонну продуктов для переселенцев в подконтрольных Украине населенных пунктах Донбасса и жителей городов на линии соприкосновения.
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Вечером колонна прибудет на логистический склад Штаба в Мариуполе, где волонтеры из числа сотрудников металлургических комбинатов расфасуют продукты в пакеты, предварительно наклеив на каждую единицу продуктов стикеры "Благотворительная помощь. Не для продажи".
Из Мариуполя наборы выживания передадут льготным категориям переселенцев в самом Мариуполе, а также в Славяногорске, Краматорске, Курахово, красном лимане, в Артемовском, Первомайском, Волновахском и Мариьинском районах, а также в Северодонецк, Кременную, Рубежное, Лисичанск и Попаснянский район. Помощь от Штаба Рината Ахметова доставят также в населенные пункты на линии соприкосновения - в Авдеевку, Красногоровку, Станицу Луганскую. Всего - в более 30 населенных пунктов.
Всего в апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донецкой и Луганской областей 500 тысяч взрослых продуктовых наборов и 30 тысяч детских. Для этого в течение месяца на Донбасс отправятся 10 колонн большегрузных автомобилей — 8 в Донецк и 2 колонны в Мариуполь.
Напомним, в марте 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 480 тысяч наборов выживания старикам, инвалидам, детям и другим льготным категориям мирных жителей зоны АТО и вынужденных переселенцев из Донбасса, которые проживают на мирных территориях Луганской и Донецкой областей. Всего, начиная с августа 2014 года, волонтеры Гуманитарного штаба раздали мирному населению Донбасса более 2,5 миллионов наборов выживания.