Украинская диаспора в Франции передала медикаменты для бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. начальника Управления по делам семьи и молодежи Одесской облгосадминистрации Андрей Яцеленко.

По его словам, из них трудоспособных граждан – 8 тыс. 953, детей – 5 тыс. 745, инвалидов – 1 тыс. 566, пожилых людей – 7 тыс. 636.

«Одесская ОГА приняла, разметила и обеспечила всем необходимым наибольшее количество инвалидов», - отметил Яцеленко.

По его данным, в детских оздоровительных и санаторно-курортных заведениях области с 5 июня было размещено 5 тыс. 522 человека, сейчас в них продолжают проживать 1 тыс. 168.

Как сказал Яцеленко, существует проблема расселения людей, в связи с этим проведен анализ и определены категории переселенцев: одинокие пожилые люди и одинокие инвалиды 2-3-й группы без сопровождения - 149 человек, инвалиды-колясочники и их семьи – 248 человек (53 семьи), матери с детьми и их семьи – 595 человек (143 семьи).

«Разрабатывается проект размещения переселенцев в различных районах Одесской области. При этом будут учитывать особые потребности. Разработан проект по вариантам расселения», - сообщил Яцеленко.

Например, колясочников предлагается расселить в одноэтажных домах, палатах районных больниц. Есть 120 места для 32 семей в селе Тузлы Татарбунарского района, 40 мест в районном центре Березовка, 15 – в Ширяево и т.д.

Для одиноких инвалидов и пожилых людей предлагаются места в территориальных центрах социального обслуживания и районных больницах. Есть 100 мест в Балтском, Болградском, Березовском, Ивановском, Кодымском, Корасноокнянском, Николаевском, Ренийском, Раздельнянском, Савранском, Турутинском и Ширяевском районах. В данных центрах - полное обеспечение, включая медицинское, предусмотрено 4-разовое питание.

Как отметил Яцеленко, женщин с детьми можно расселить в общежитиях, частных домах в сельской местности, детей без родителей – в школах-интернатах в районах области, социальных общежитиях.

«Семьи с детьми можно поселить, например, в общежитии в пгт Радостное Ивановского района, где есть 240 мест для 65 семей», - сказал Яцеленко. По его словам, для реконструкции данного общежития необходимо 3 млн грн.