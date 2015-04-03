Pfizer прекратила продажи пневмококковой вакцины в Китай

Превенар является единственной вакциной, поставляемой Pfizer в КНР Фото: 062.ua

Компания Pfizer остановила продажи вакцин на рынке Китая после того, как не была продлена лицензия на импорт пневмококковой вакцины Превенар, пишет remedium.ru, ссылаясь на сообщение Financial Times. Американский фармпроизводитель пока не раскрыл причину отказа властей КНР обновить необходимые для импорта препарата документы.

Пресс-представитель Pfizer заявил, что после завершения действия лицензии на Превенар, компания решила приостановить работу всего вакцинного бизнеса в КНР. Данное решение затронет около 200 сотрудников. Стоит отметить, что Превенар является единственной вакциной, поставляемой Pfizer в КНР.

В компании отметили, что до выхода на китайский рынок улучшенной пневмококковой вакцины Превенар 13 в стране может наблюдаться дефицит средств для иммунизации детей против пневмококковой инфекции.