Гуманитарная ситуация на Донбассе ухудшается - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИНАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

"Я хочу подчеркнуть вопрос гуманитарного кризиса, который разворачивается просто у нас на глазах в восточной Украине. Наши наблюдатели посетили и отчитывались о все более ухудшающейся обстановке во многих частях Луганской и Донецкой областей", - сказал Боцюркив.

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Он отметил, что во многих селах разрушены медицинские учреждения, нет лекарств, детям негде учиться.

"Нет доступа людей к пенсиям и к другим формам социальной помощи. Это все очень ограничено", - добавил пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. В ходе этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.