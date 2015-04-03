Квиташвили приглашает на работу в Минздрав "правильных" людей
В Министерстве здравоохранения началась реорганизация
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.
«Началась полная реорганизация министерства, мы перестраиваемся на новую работe, нам нужно, чтобы Минздрав был открытым, прозрачным и фокусировался на потребностях людей», - сказал Квиташвили.
Он отметил, что у сотрудников, которые за время реорганизации покажут, что готовы работать «по принципам, которые нам нужны по реформированию страны», есть шанс остаться в министерстве.
«Я четыре месяца проработал с коллективом Минздрава, я сказал, когда пришел, что буду смотреть в течение нескольких месяцев, как они будут работать. Те, кто готов работать по-новому, останутся в министерстве», - добавил министр.
По словам Квиташвили, планируется также набирать новых людей.
«Двери открыты для всех, мы будем очень прозрачно это делать, будем проводить собеседования с людьми», - сказал министр.
«Мы должны реформировать систему здравоохранения, нам нужны правильные люди, которые нацелены на будущее», - подчеркнул он.
Квиташвили сообщил, что 2 апреля по собственному желанию уволилась замминистра Алена Терещенко, а также глава патронатной службы министра.
Квиташвили также отметил, что реорганизация касается абсолютно всех департаментов и управлений министерства. «По закону на реорганизацию отводится два месяца, мы будем стараться завершить этот процесс раньше», - добавил он.
Он также сообщил, что на время реорганизации руководители департаментов министерства отстранены, они будут работать как исполняющие обязанности.