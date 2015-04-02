На Донетчину отправятся 10 колонн гуманитарного рейса штаба Ахметова

3 апреля в Донецк отправится первая колонна 17-го рейса Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 39 большегрузных автомобилей доставят 743 тонны продуктов, из которых сформируют 41 тысячу наборов для выживания.

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График штаба Ахметова в апреле насыщенный. Уже 4 апреля в Мариуполь отправится колонна из 19 машин. Они доставят помощь для переселенцев в подконтрольных Украине населенных пунктах и жителей городов на линии огня. На склад Штаба в Мариуполе будет доставлено 25 тысяч взрослых продуктовых наборов и 6 тысяч детских.

Всего в апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донецкой и Луганской областей 500 тысяч взрослых продуктовых наборов и 30 тысяч детских. Для этого в течение месяца на Донбасс отправятся 10 колонн большегрузных автомобилей — 8 в Донецк и 2 колонны в Мариуполь.

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«Штаб работает в соответствии с принципами Эффективности, Прозрачности, Нейтральности и Баланса. Вся помощь предназначается исключительно мирным жителям Донецкой и Луганской областей, которые не в состоянии самостоятельно купить продукты питания. Мы неоднократно подчеркивали, что Ринат Ахметов ставит задачу оказывать помощь тем мирным жителям, которые в ней больше всего нуждаются. В апреле мы продолжим работать в соответствии cпоставленной задачей», - подчеркнул директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Григорий Колдунов.

Напомним, в марте 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 480 тысяч наборов для выживания старикам, инвалидам, детям и другим льготным категориям мирных жителей зоны АТО и вынужденным переселенцам из Донбасса, которые проживают на мирных территориях Луганской и Донецкой областей. В том числе 33 619 детей от 0 до 2-х лет получили наборы с детским питанием. Всего с августа 2014 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 2,4 млн наборов выживания мирным жителям Донбасса.