В марте штаб Ахметова выдал нуждающимся 480 тысяч наборов выживания

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, около 3 детей от 0 до 2-х лет получили наборы с детским питанием.

По словам координатора координатора штаба Риммы Филь, сейчас эта помощь спасает жизни простых людей.

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«Волонтеры Штаба выдали в марте 480 тысяч таких необходимых людям наборов выживания. В Донецке и в других городах, неподконтрольных Украине, на самом деле катастрофа с продуктами питания. В магазинах их все меньше и меньше. И эта ситуация усугубляется отсутствием социальных выплат в Донбассе. Мы подсчитали, что в среднем в Донецке каждый час более 2000 человек получают помощь от Штаба Рината Ахметова, при этом пункты выдачи работают пять часов в день пять дней в неделю. Такие цифры еще раз подтверждают масштабы помощи Рината Ахметова. И масштабы катастрофы. Поэтому на апрель у Гуманитарного штаба большие планы, мы продолжаем доставлять и выдавать помощь населению», - сказала Филь.

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Как и все предыдущие 9 месяцев работы Гуманитарного штаба, помощь получают исключительно мирные жители: из логистического центра в Донецке наборы распределяются через пункты выдачи среди наиболее социально-незащищенных категорий населения внутри зоны АТО; из мариупольского склада – среди переселенцев льготных категорий, которые проживают на мирных территориях Донбасса.

Напомним, что всего с августа 2014 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 2,4 млн наборов выживания мирным жителям Донбасса и вынужденным переселенцам из зоны АТО, которые проживают на подконтрольных украинской власти территориях Луганской и Донецкой областей.