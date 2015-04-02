Здоровье волос зависит от рациона питания

Волосам требуется постоянная подпитка из белков, сахара, витаминов, минералов. В свою очередь, грецкие орехи способны предотвратить появление седины. В них много биотина, витамина Е, увлажняющих омега-жиров. Также орехи содержат медь, а она важна для выработки меланина - пигмента волос. Именно дефицит меди - частая причина появления преждевременной седины. Вообще волосы на 90% состоят из белка. Белок должен быть и в рационе. Специалисты рекомендуют обратить внимание на киноа. Данный продукт - источник аминокислот, включая лизин, входящий в состав многих шампуней против выпадения волос.

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Тонкие волосы и их выпадение могут быть последствием дефицита железа. Конечно, лучший источник железа - красное мясо, но чечевица тоже сработает. А вот яйца можно рассматривать как съедобную маску для волос. Они насыщены соединениями, полезными для волос. Это белки, витамины D и В, биотин. Последний способствует производству кератина, делающего волосы эластичными и сильными.

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Сухость кожи головы - результат нехватки цинка. Этот элемент поддерживает работу сальных желез, которые отвечают за увлажнение и питание кожи. Ищите цинк в устрицах, крабах, лобстерах и семечках тыквы. А вот с тусклостью волос, характерной для пожилых людей, можно бороться с помощью овсянки. Секрет в повышении уровня диоксида кремния (поддерживает гормональный баланс). Кстати, волосам, как и коже, нужна защита от свободных радикалов. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в рационе были продукты с витамином С. Данный витамин также важен для выработки кожного сала и коллагена. Поэтому если у вас секутся кончики волос, возможно, стоит чаще есть красный перец, апельсины, клубнику, томаты и брокколи.