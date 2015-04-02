Зеленые листовые овощи омолаживают организм человека

К такому выводу пришли американские ученые из Rush University в Чикаго, пишет med2.ru.

Мы знаем о том, что овощи очень полезны для здоровья, однако употребление всего одной порции зеленых листовых овощей, как выяснилось, обеспечивает профилактику деменции. Исследователи сделали этот вывод, наблюдая за диетой и интеллектуальными способностями примерно 950 пожилых человек в течение 2-10 лет. Средний возраст добровольцев составлял 81 год, все они проходили через 19 тестов для оценки работы мозга.

Оказалось, что употреблявшие зеленые листовые овощи, вроде шпината и кале, два раза в день, сталкивались с существенно меньшим снижением когнитивных функций мозга по сравнению с теми, кто эти овощи не употреблял. Это связь сохранялась даже при учете других факторов риска, вроде образовательного уровня, физических нагрузок и семейной истории заболеваемости деменцией. В среднем, мозг людей, которые регулярно употребляли зеленые листовые овощи, был на 11 лет моложе, как выяснили исследователи.

По мнению авторов исследования, преимущества данного типа питания заключаются в том, что в этих овощах содержится высокий уровень витаминов и питательных веществ, вроде витамина К, лютеина, фолатов и бета-каротина. Хотя не доказано, что шпинат является надежным средством защиты от болезни Альцгеймера, удалось установить, что это один из факторов здорового питания, который существенно снижает риск возникновения этой пока еще не излечимой болезни.

Кстати, не так давно шведские ученые связали употребление шпината с повышением мышечной силы человека.