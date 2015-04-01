Чем полезна гречневая каша

В некоторых диетах для похудения использование круп строго запрещено. Наверное, гречневая диета это приятное исключение из правил, так как за две недели употребления гречневой каши можно потерять до 10 кг лишнего веса.

Гречка богата аминокислотами, железом, витаминами - В1, В2, В6, РР, Р рутин. Хорошо усваиваются в организме содержащиеся в гречке минеральные вещества. Это йод, соли, кальций, фосфор, щавелевая кислота.

Гречка положительно влияет на работу печени, деятельность кишечника. Крупа прекрасно справляется с запорами, помогает снизить уровень холестерина. Гречка показана при остеоартрите, депрессии и болезнях брюшной полости. Гречневая крупа задерживается в желудке, и поэтому мы длительное время чувствуем насыщение.